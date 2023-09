Zabłądzili na skuterach wodnych. Dwóch zastrzelono. Relacja ocalałego

Dwóch turystów zastrzelonych przez algierską straż przybrzeżną

Aresztowany przez algierską straż przybrzeżną mężczyzna to Smail Snabe - podało BBC. Zgodnie z ustaleniami portalu, turysta miał stanąć w środę przed algierską prokuraturą. Rząd Algierii nie udzielił żadnego komentarza w sprawie. Rzecznik marokańskich władz odmówił AFP wyjaśnień, twierdząc iż jest to "kwestią wymiaru sprawiedliwości". Mohamed Kissi jako jedyny z czwórki turystów powrócił do Maroka. Z relacji mężczyzny wynika, iż próbował on samodzielnie dopłynąć z powrotem do Saidii, z którego grupa wyruszyła. Został on jednak odnaleziony i przetransportowany do kurortu przez marokańską marynarkę wojenną.