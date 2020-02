"Podpułkownika Vindmana poproszono o odejście za to, że mówił prawdę". Ambasador też odchodzi

- Żaden Amerykanin nie może mieć wątpliwości, dlaczego ten człowiek (podpułkownik Alexander Vindman – red.) stracił pracę, dlaczego kraj ma obecnie o jednego żołnierza mniej w Białym Domu - powiedział adwokat David Pressman. - Podpułkownika Vindmana poproszono o odejście za to, że mówił prawdę - dodał.

Kilka godzin po ogłoszeniu informacji o zwolnieniu Alexandra Vindmana, oświadczenie wydał ambasador USA przy Unii Europejskiej Gordon Sondland, w którym poinformował, że również zostanie usunięty ze stanowiska. "Zostałem dzisiaj poinformowany, że prezydent zamierza odwołać mnie, ze skutkiem natychmiastowym, ze stanowiska ambasadora Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej" - oświadczył, jak informuje "New York Times", Gordon Sondland – bogaty właściciel hoteli w Oregonie, który był politycznym donatorem Donalda Trumpa przed objęciem urzędu ambasadora USA.

6.02 | Senat odrzucił oskarżenie o nadużycie władzy przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Procedura impeachmentu po tak zwanej aferze ukraińskiej przechodzi do historii. Republikanie wygrali głosowanie, ale jeden z nich, Mitt Romney się wyłamał. TVN24

Gordon Sondland, który zeznawał w listopadzie 2019 roku, oświadczył wówczas między innymi., że strona amerykańska uzależniała wizytę w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i dalszą pomoc wojskową USA dla tego kraju od wszczęcia przez Kijów dochodzenia wobec jego demokratycznego rywala Joe Bidena i jego syna Huntera, które mogłoby przynieść korzyści polityczne Trumpowi. Hunter Biden przez pewien czas pracował w ukraińskim konsorcjum energetycznym Burisma Holdings. - Czy to było coś w rodzaju quid pro quo (łac. coś za coś - red.) ? Odpowiedź brzmi "tak" - powiedział. Pracował on wówczas, na polecenie prezydenta, razem z osobistym prawnikiem Trumpa Rudy Giulianim, nad polityką wobec Ukrainy.

- To nie było żadną tajemnicą, wszyscy (w otoczeniu prezydenta Trumpa - red.) o tym wiedzieli - dodał Sondland podczas posiedzenia Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów.

Trump zdementował w piątek jako "fałszywe" krążące w Waszyngtonie pogłoski, że kolejnym członkiem jego administracji do zwolnienia jest p. o. szefa personelu Białego Domu Mick Mulvaney. "Mam doskonałe kontakty z Mickiem" - zapewnił prezydent. Według tych pogłosek, następcą Mulvaneya miałby być kongresman z Północnej Karoliny Mark Meadows. Media zauważyły, ��e towarzyszył on Trumpowi w podróży na pokładzie prezydenckiego samolotu Air force One