Miał molestować kobiety w trakcie pełnienia urzędu. Ruszył proces byłego premiera Szkocji

Alexowi Salmondowi postawiono łącznie 14 zarzutów - jeden próby gwałtu, jeden zamiaru popełnienia gwałtu, 10 zarzutów napaści na tle seksualnym i dwa nieprzyzwoitego zachowania. Miało do nich dojść pomiędzy czerwcem 2008 a listopadem 2014 roku. Próby gwałtu polityk miał się dopuścić w czerwcu 2014 roku w oficjalnej rezydencji szefa rządu. Według aktu oskarżenia przyparł kobietę do ściany, ściągnął ubranie najpierw z niej, a następnie z siebie, po czym pchnął ją na łóżko.

Polityk nie przyznaje się do winy

Salmond dwukrotnie - w latach 1990-2000 i 2004-2014 - był liderem Szkockiej Partii Narodowej (SNP), którą poprowadził do zwycięstwa w wyborach do szkockiego parlamentu w 2007 roku. Funkcję pierwszego ministra (premiera) autonomicznego rządu Szkocji pełnił do listopada 2014 roku - ustąpił po przegranym referendum w sprawie niepodległości Szkocji. W kolejnym roku został wybrany do brytyjskiej Izby Gmin, ale w następnych wyborach w 2017 roku stracił mandat.