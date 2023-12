Para, u której mieszkał zaginiony chłopiec: nie zdawaliśmy sobie sprawy, kim jest

Alex Batty, brytyjski nastolatek - który w ubiegłym tygodniu, po sześciu latach od zaginięcia, został odnaleziony we Francji - wrócił do Wielkiej Brytanii. Ostatnie dwa lata chłopiec spędził pomieszkując we francuskim pensjonacie. O tym, jak wyglądała wówczas jego codzienność, opowiedzieli właściciele obiektu.

Alex Batty zaginął przed sześciu laty, w wieku 11 lat. We wrześniu 2017 roku udał się z matką i dziadkiem na wakacje do Hiszpanii. Po dwóch tygodniach chłopiec miał wrócić do rodzinnego Oldham w Wielkiej Brytanii. Tak się jednak nie stało. Zdaniem jego babci, a jednocześnie opiekunki prawnej, chłopiec mógł zostać wówczas włączony do duchowej wspólnoty przez matkę i dziadka, którzy zabrali go na wyjazd.

W ubiegłym tygodniu Alexa Batty'ego znaleziono we francuskiej miejscowości Revel niedaleko Tuluzy. Jak podaje BBC, został on zauważony na drodze u podnóży Pirenejów przez przypadkowego kierowcę dostawczej ciężarówki Fabiena Accidiniego. Accidini długo z nim rozmawiał, otoczył opieką i umożliwił mu kontakt z babcią. W sobotę nastolatek wrócił do Wielkiej Brytanii.

Gdzie przebywał Alex Batty w ostatnich latach

Rozmawiając z francuskim kierowcą Batty wyznał, że po tym, jak został porwany, "mieszkał w Hiszpanii w luksusowym domu z około 10 osobami". W ciągu ostatnich sześciu lat, miał również czasowo przebywać w Maroku, a także w ośrodku duchowym, by pracować nad "ego, medytacją i reinkarnacją" - wynika ze słów zastępcy prokuratora w Tuluzie Antoine'a Leroya, cytowanego przez "Le Monde". Ostatnie dwa lata chłopak spędził na terenie Francji, m.in. pomieszkując w pensjonacie w miejscowości Camps-sur-l'Agly. W niedzielę właściciele obiektu wystosowali oświadczenie prasowe, w którym opisali, jak wyglądała codzienność Batty'ego.

Właściciele francuskiego pensjonatu o Aleksie

Jak zaznaczyli w oświadczeniu Ingrid Beauve i Fred Hambye, do czwartku nie zdawali sobie sprawy, kim jest ich młody znajomy. Przez ostatnie dwa lata nastolatek miał pomieszkiwać w prowadzonym przez nich domu wypoczynkowym, przedstawiając się jako Zach. "Po raz pierwszy Zach (Alex Batty) przybył do naszego ośrodka późną jesienią 2021 roku, w towarzystwie dziadka i matki. Szukał miejsca, w którym mógłby się zatrzymać" - oświadczyli Beauve i Hambye, dodając, że zaoferowali później chłopcu zakwaterowanie i wyżywienie w zamian za pomoc w pensjonacie.

"(Alex) uczestniczył w życiu naszego pensjonatu. (...) Był też częścią naszej rodziny, miał dobre relacje z naszymi dziećmi. Latem spędzaliśmy czas, jeżdżąc na rowerach czy odwiedzając plaże i rzeki" - stwierdzili właściciele domu wypoczynkowego. "(Alex Batty) zatrzymywał się u nas na dłuższe lub krótsze okresy. Kilka razy wyjeżdżał w odwiedziny do swojej matki w jej kolejnych miejscach zamieszkania. Z matką chłopca nie mieliśmy zbyt wiele kontaktu" - stwierdzili Beauve i Hambye, podkreślając, że matka Alexa Batty'ego nigdy nie mieszkała w ich obiekcie. "Z tego co wiemy, szukała ona miejsca do życia we wspólnocie duchowej" - dodali.

Po raz ostatni Batty przyjechał do ich ośrodka z początkiem lata tego roku. Miał wówczas wyrazić pragnienie powrotu do szkoły i "normalnego życia". Zgodnie z ustaleniami francuskiej prokuratury, decyzję o porzuceniu nomadycznego stylu życia chłopiec podjął po tym, jak matka oznajmiła mu, że zamierza przeprowadzić się do Finlandii. Zanim został odnaleziony, przez cztery dni samotnie przemierzał Pireneje, aż do momentu, gdy spotkał na swojej drodze kierowcę, który zaoferował mu pomoc.

Policja: trwają poszukiwania matki chłopaka

Z ustaleń francuskich śledczych wynika, że matka chłopca najpewniej przebywa obecnie na terenie Finlandii, a jego dziadek zmarł około sześć miesięcy temu. Brytyjska policja podkreśla, że okoliczności zniknięcia Batty'ego nie zostały jeszcze w pełni ustalone, a poszukiwania jego matki trwają. Decyzja o ewentualnym wszczęciu dochodzenia karnego w sprawie porwania Brytyjczyka nie została jeszcze podjęta. Do tego konieczne jest przeprowadzenie z Battym rozmów - podkreślają funkcjonariusze. Te jednak "odbywać się będą w tempie, które będzie dla (Alexa) dogodne". - Rozumiemy, że może być to dla niego przytłaczający proces. Być może (Alex) jest teraz sześć lat starszy niż w chwili zaginięcia, ale wciąż pozostaje młodym chłopcem - przekazał BBC zastępca komendanta policji hrabstwa Great Manchester Matt Boyle.

