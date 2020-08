Nawalny z diagnozą. "Strona rosyjska wybrała dziwną taktykę kontrpropagandy"

"Praca mózgu może zostać zakłócona"

Opinię tę podzielił cytowany przez niezależną "Nową Gazietę" znany lekarz z Nowosybirska Wasilij Własow. - Inhibitory cholinoesterazy to bardzo szeroka gama substancji, z których najsłynniejsze to trujące gazy nerwowe. Cholinoesteraza to enzym rozkładający acetylocholinę, odpowiedzialną za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Zablokowanie jej działania powoduje wystąpienie drgawek, w wojnie może to oznaczać śmierć na polu bitwy. Do końca XX wieku nadal rozwijano chemiczne środki bojowe należące do tej grupy. Nowiczok jest także jednym z inhibitorów cholinoesterazy - podkreślił Własow.