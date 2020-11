Nawalny: głównym pytaniem jest, dlaczego ci ludzie trują, zabijają, fałszują wybory

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wezwał w Parlamencie Europejskim do nakładania sankcji na współpracujących z Kremlem rosyjskich oligarchów, a nie rosyjskich urzędników średniego szczebla. Wytknął przy tym hipokryzję unijnym elitom, które - jak ocenił - przyzwalają oligarchom na cumowanie w Unii swoich jachtów.

Aleksiej Nawalny w piątek, podczas debaty w komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, przekonywał, że nakładanie sankcji na urzędników średniego szczebla jest błędem, nawet jeśli są oni bezpośrednio odpowiedzialni za łamanie praw człowieka, ponieważ często nie podróżują oni do Unii Europejskiej, ani nie posiadają aktywów na terenie jednego z państw unijnych.

Sankcje Unii Europejskiej polegają na zamrożeniu aktywów i zakazie podróży do Unii dla poszczególnych osób w Rosji.

- Głównym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, jest to, dlaczego ci ludzie trują, zabijają oraz (dlaczego) fałszują wybory. Odpowiedź jest bardzo prosta: dostają za to pieniądze. Dlatego Unia Europejska powinna za cel obrać pieniądze. Chodzi o rosyjskich oligarchów, którzy powinni znaleźć się na celowniku - powiedział rosyjski opozycjonista.

Nawalny: celujcie w określonych oligarchów

- Powiem wprost, jeśli najdroższy jacht pana (Aliszera) Usmanowa cumuje w Barcelonie czy Monako, nikt w Rosji nie potraktuje poważnie europejskich sankcji - powiedział. Jak dodał, strach pojawiłby się dopiero wtedy, gdyby Unia uderzyła sankcjami w oligarchów. Nawalny przekonywał, że jeśli oligarchowie uważają Europę za coś bardzo złego, to UE powinna zażądać od nich, aby zabrali swoje jachty z europejskich portów i zacumowali je w portach północnej Rosji.

Jego zdaniem takie podejście byłoby skuteczne i zostałoby dobrze odebrane przez rosyjski naród. - To bardzo proste: po prostu celujcie w określonych oligarchów. Wszyscy od lewej do prawej ich nienawidzą - powiedział.

Otrucie opozycjonisty

W sierpniu Nawalny stracił przytomność i wpadł w śpiączkę na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu został hospitalizowany w Omsku. Później na prośbę rodziny został przewieziony na leczenie do Berlina. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć wysoko toksycznym środkiem typu Nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.