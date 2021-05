"Czy to jest dobre? Nie. Czy to jest nieuniknione? Tak". Współpracownik Nawalnego o protestach 

Skoro fundamentalne powody wystąpień nie znikają, to same protesty również nie znikną - oświadczył w czwartek współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow. Zaznaczył, że brutalność służb i planowane przez władze kroki prawne uniemożliwią formalne organizowanie protestów. Demonstracje w Rosji są jednak nieuchronne i wybuchną spontanicznie - zapewnił.

Leonid Wołkow, który kierował siecią sztabów opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w miastach Rosji, wziął udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Chicagowski. Jego wypowiedź przekazało radio Głos Ameryki. Wołkow tłumaczył, że obecnie protesty w Rosji nie są możliwe, bo władze coraz surowiej traktują demonstrantów. Ponadto trwają starania, by umieścić organizacje stworzone przez Nawalnego, w tym sztaby opozycjonisty, na liście organizacji ekstremistycznych.

"Czy to jest dobre? Nie. Czy to jest nieuniknione? Tak"

- Trudno sobie wyobrazić, że nowe protesty będą odbywać się w tej samej formie, do jakiej przywykliśmy w latach 2017-2021: gdy data była podawana z góry i w dziesiątkach miast ruszały przygotowania - powiedział Leonid Wołkow. Jego zdaniem oczywiste jest jednak, że "skoro fundamentalne powody wystąpień nie znikają, to same protesty również nie znikną". - Jeżeli nie będzie organizatorów, będą wybuchały spontanicznie - oświadczył.