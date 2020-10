Nawalny: twierdzę, że to Putin stał za zbrodnią i nie mam żadnej innej wersji

Opozycjonista Aleksiej Nawalny, w rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel", oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o "zlecenie zamachu na jego życie". Przebywający w Berlinie krytyk Kremla zapowiedział ponadto, że wróci do Rosji.

- Twierdzę, że to Putin stał za zbrodnią i nie mam żadnej innej wersji - oznajmił Aleksiej Nawalny, cytowany przez niemieckie pismo w streszczeniu wywiadu. Pełna wersja rozmowy - pierwszego dużego wywiadu rosyjskiego opozycjonisty po otruciu zakazanym bojowym środkiem chemicznym nowiczokiem - ma ukazać się jeszcze w czwartek na stronach internetowych tygodnika.

Jak podał "Spiegel", "Nawalny był w dobrym humorze i kondycji, jednak skutki ataku nadal są widoczne, gdyż miał trudności z nalaniem sobie wody do szklanki". Tygodnik opisał też uczucie, jakie towarzyszyło rosyjskiemu opozycjoniście po otruciu: - Nie czujesz bólu, ale wiesz, że umierasz.

Rosyjski opozycjonista oświadczył, że zamierza powrócić do Rosji, bo uważa swoją rolę jako "typa, który się nie boi".

Źle się poczuł na pokładzie samolotu

Znany bloger, krytyk Kremla i orędownik walki z korupcją w szeregach władz, Aleksiej Nawalny, 20 sierpnia leciał z syberyjskiego Tomska do Moskwy. Na pokładzie samolotu źle się poczuł i stracił przytomność. Maszyna wylądowała awaryjnie w Omsku. Opozycjonista trafił do tamtejszego szpitala. Jego współpracownicy twierdzili, że został otruty. Dwa dni później, na prośbę rodziny, Nawalny został przetransportowany do kliniki Charite w Berlinie.