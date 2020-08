Cinema for Peace: stan Nawalnego jest bardzo niepokojący

Stan Aleksieja Nawalnego jest bardzo niepokojący - powiedział w sobotę aktywista Jaka Bizilj, którego fundacja Cinema for Peace zorganizowała przewiezienie opozycjonisty do szpitala w Berlinie. Wydział zdrowia we władzach obwodu omskiego, na którego terenie wcześniej przebywał Nawalny, podał z kolei, że podczas badań medycznych w jego organizmie nie wykryto śladów trucizny, a tylko kofeiny i alkoholu.