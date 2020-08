Od leków na Alzheimera po nowiczoki. Co wiemy o substancjach wykrytych w organizmie Nawalnego?

Aleksiej Nawalny, jeden z liderów opozycji antykremlowskiej w Rosji, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Opozycjonista jest w śpiączce. Jego współpracownicy uważają, że go otruto.

Medycy nadal starają się wskazać, jaka konkretnie substancja dostała się do organizmu opozycjonisty. Co jednak może nam powiedzieć sama grupa tych inhibitorów?

Od owadobójczych pestycydów po broń chemiczną

Esterazy cholinowe to związki kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego u ludzi, zwierząt i owadów. Odpowiadają one za przekazywanie informacji nerwowych między komórkami. Zablokowanie bądź zahamowanie ich działania może doprowadzić do ostrej niewydolności organizmu, w tym zakłóceń pracy mięśni, które nie są w stanie dalej kurczyć się i rozkurczać. W konsekwencji może to doprowadzić do śmierci.