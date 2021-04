"Jeśli głodówka będzie trwać dalej, to niestety, wkrótce nie będziemy mieli kogo leczyć"

Aleksiej Nawalny został zbadany przez lekarzy w szpitalu we Włodzimierzu - poinformował w czwartek współpracownik opozycjonisty Leonid Wołkow. Jak przekazał, medycy uważają, że powinien on pilnie zakończyć strajk głodowy. - Wkrótce po prostu nie będziemy mieli kogo leczyć - powiedział Wołkow.

Lekarze Nawalnego widzieli te wyniki i oceniają, że opozycjonista powinien pilnie skończyć protest głodowy. Uważają przy tym, że w sytuacji Nawalnego nastąpił postęp. Zaznaczyli, że zrobiono mu badania, o które prosili, co pomogło im ustalić, jakie leczenie jest mu teraz potrzebne - relacjonował Wołkow.

List otwarty lekarzy Nawalnego

Zapowiedzieli, że na podstawie wyników sporządzą własną diagnozę i przekażą ją przez adwokatów lekarzom, którzy teraz zajmują się Nawalnym. Nadal jednak proszą o dopuszczenie do pacjenta.

Medycy Nawalnego ostrzegli, że dalsza głodówka może być bardzo szkodliwa dla zdrowia i może doprowadzić nawet do jego śmierci. Wskazali na objawy niewydolności nerek, wysokie nadciśnienie i poważne objawy neurologiczne. - Jeśli głodówka będzie trwać dalej, nawet minimalny czas, to niestety, wkrótce po prostu nie będziemy mieli kogo leczyć - oświadczyli. Zaapelowali, by Nawalny szybko kończył głodówkę, "aby zachować życie i zdrowie".