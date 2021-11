Aleksiej Nawalny w kolonii karnej. Byli więźniowie o szykanach wobec opozycjonisty

Aleksiej Nawalny od marca odsiaduje wyrok w rosyjskiej kolonii karnej. Dwaj byli więźniowie, którzy byli osadzeni razem z nim, opowiedzieli w niezależnej telewizji o szykanach, które spotykają opozycjonistę. Jak przekazali, z Nawalnym nie wolno było rozmawiać, a jednocześnie więźniowie demonstracyjnie go śledzili. Polecono też, by na kartce zapisywać każde słowo Nawalnego.

Dwaj byli więźniowie: Nariman Osmanow i Jewgienij Burak wypowiadali się w niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd. - Urządzono całkowitą izolację Nawalnego. My oczywiście cierpieliśmy razem z nim. Mój stan psychiczny nadal się nie poprawił - powiedział Osmanow.

Był więzień mówił, że z Nawalnym nie wolno było rozmawiać, a jednocześnie współosadzeni demonstracyjnie go śledzili. - On wstaje, po prostu chce się przejść, i jeden idzie przed nim, a drugi za nim. Po prostu działają na psychikę. On usiadł, ci siadają obok - opisywał Osmanow. Współwięźniom polecono też zapisywać na kartkach każde słowo Nawalnego.