Co może zrobić Putin? "Nawalny jest potencjalną kartą przetargową"

Zdrowie lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego jest zagrożone po przeniesieniu go na czas nieokreślony do izolatki w kolonii karnej - ostrzegł współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow. Ocenił, że los Nawalnego może zależeć od tego, jaką wartość ma jego życie w oczach rosyjskiego prezydenta. - Putin najwyraźniej nie ma zbytniego kontaktu z rzeczywistością, ale nawet on myśli o możliwych scenariuszach przyszłości - powiedział Wołkow.