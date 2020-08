Berliński szpital: Nawalny wciąż w śpiączce, ale symptomy ustępują

20 sierpnia Aleksiej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot z chorym opozycjonistą musiał lądować w Omsku na Syberii. Współpracownicy Nawalnego uważają, że próbowano go otruć. Najpierw Rosjanin był hospitalizowany w Omsku, stamtąd został przewieziony do szpitala Charite w Berlinie.