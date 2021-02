Sąd skazał Nawalnego. Kara kolonii karnej dla opozycjonisty

Moskiewski Sąd Miejski zastąpił zawieszony wyrok dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem kolonii karnej na 3,5 roku. Nawalny spędził 10 miesięcy w areszcie domowym w 2014 roku, przez co rzeczywista kara to 2 lata i 8 miesięcy.

Posiedzenie w Moskiewskim Sądzie Miejskim toczyło się z przerwami od rana. Przedstawiciel Federalnej Służby Więziennictwa Rosji mówił we wtorek w sądzie, że w 2020 roku, przed hospitalizacją w Berlinie, "Aleksiej Nawalny naruszał nałożone na niego obowiązki stawienia się do kontroli w wyznaczonych dniach". - Został uprzedzony o zamianie wyroku, odmówił składania pisemnych wyjaśnień - dodawał.

- Zwracam się do sądu o uchylenie wyroku w zawieszeniu Nawalnego - ogłosił. Poprosił, by wydany w 2014 roku wobec opozycjonisty wyrok w zawieszeniu zamienić na wyrok 3,5 roku więzienia w kolonii karnej.

Od sierpnia zeszłego roku Nawalny przebywał w niemieckiej klinice Charite po próbie otrucia substancją typu nowiczok. Nie mógł zatem stawiać się do kontroli w ramach sprawy Yves Rocher. Służby więzienne twierdzą jednak, że został wypisany z kliniki we wrześniu, a w październiku "wszystkie skutki jego choroby minęły". Wcześniej informowały, że Nawalny tylko raz zawiadomił urzędników, 23 listopada ubiegłego roku, że jest w trakcie rehabilitacji w Niemczech.

Opozycjonista wrócił do Moskwy 17 stycznia. Został zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo . Dwa dni później na komisariacie policji odbyło się wyjazdowe posiedzenie sądu w jego sprawie, a Nawalny został aresztowany do 15 lutego.

Wyrok na Nawalnego

O bezwględny wyrok wnioskowała także prokuratura

"Co jeszcze mogłem zrobić?"

- Jak mogłem lepiej wywiązać się z moich zobowiązań? Wpadłem w śpiączkę, odzyskałem przytomność, skontaktowałem się z adwokatami, wysłałem pismo za ich pośrednictwem (z informacją), gdzie się znajduję. Mieliście mój adres i wszystkie telefony. Ukończyłem leczenie i fizjoterapię. Potem kupiłem bilet do Moskwy i wróciłem. Co jeszcze mogłem zrobić? – kontynuował opozycjonista. Przekonywał, że służby więzienne "okłamują sąd", twierdząc, że nie wiedziały, gdzie był.

Żądanie "natychmiastowego uwolnienia"

W czasie wystąpienia w sądzie, po wznowieniu posiedzenia po godzinie 16, po dwugodzinnej przerwie obiadowej, Nawalny zażądał "natychmiastowego uwolnienia" z aresztu. Odwołał się również do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Yves Rocher, który w 2017 roku uznał, że zostały w niej naruszone artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiące o prawie do sprawiedliwego procesu i karaniu wyłącznie w oparciu o prawo.

- To, co się dzieje w tym sądzie, jest nielegalne – ogłosił krytyk Kremla, przywoływany przez sędziów o "powrót do istoty sprawy i niezajmowania się polityką". - Ktoś nie chciał, żebym wrócił do Rosji jako wolny człowiek. I wiemy, kto. Powodem tego jest nienawiść i strach jednej osoby mieszkającej w bunkrze. Bo go obraziłem – stwierdził, mając na uwadze prezydenta Władimira Putina.