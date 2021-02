Reuters: Sześć państw Unii Europejskiej chce kolejnych sankcji wobec Rosji. Wśród nich Polska

Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy i Rumunia wezwały do objęcia zakazem podróżowania i zamrożenia aktywów kolejnych przedstawicieli władz Rosji w związku z łamaniem praw człowieka w tym kraju. Informacje takie przekazali Reuterowi anonimowi rozmówcy po spotkaniu ambasadorów państw członkowskich w Brukseli.

"Po podłym wyroku wobec Nawalnego język sankcji jest jedynym, jakiego Unia Europejska powinna używać wobec Rosji" – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis po tym, jak rosyjski sąd zdecydował we wtorek, by zamienić wyrok Nawalnego w zawieszeniu na karę pozbawienia wolności. Oznacza to, że opozycjonista ma spędzić w kolonii karnej 2 lata i osiem miesięcy (na poczet kary zaliczono mu 10 miesięcy spędzone w 2014 roku w areszcie domowym).