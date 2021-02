"Będziemy ściśle współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności"

"Ponawiamy apel do rządu rosyjskiego o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie pana Nawalnego, a także setek innych obywateli Rosji niesłusznie aresztowanych w ostatnich tygodniach za zwykłe korzystanie z przysługujących im praw" - brzmi oświadczenie szefa amerykańskiej dyplomacji Antony'ego Blinkena. To reakcja na skazanie Aleksieja Nawalnego przez moskiewski sąd. Opozycjonista ma spędzić niemal trzy lata w kolonii karnej.

Sąd w Moskwie skazał we wtorek Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku kolonii karnej . To rezultat odwieszenia wyroku z 2014 roku. O zmianę wyroku w zawieszeniu na bezwzględną karę wnosiły rosyjskie służby więzienne i prokuratura. Strony utrzymywały, że Nawalny naruszał warunki okresu próby, nie stawiając się na żądanie służb więziennych.

Wyrok nie jest prawomocny, a adwokaci opozycjonisty zapowiedzieli już złożenie apelacji, na co mają 10 dni. Do czasu uprawomocnienia się wyroku Nawalny pozostanie w areszcie. Współpracownicy Nawalnego po ogłoszeniu decyzji przez sąd wezwali do protestu na Placu Maneżowym koło Kremla.