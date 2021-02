Unia Europejska wydała oświadczenie w sprawie Nawalnego. Tusk: niektóre państwa powinny się wstydzić

Unia Europejska ponowiła "apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie" Aleksieja Nawalnego w wydanym w środę oświadczeniu. W dokumencie wezwano także rosyjskie władze do "przestrzegania ich krajowych i międzynarodowych zobowiązań", jednak nie wspomniano o ewentualnych sankcjach. Wcześniej polityczne reakcje na tę sprawę skomentował obecny szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Moskiewski sąd nakazał we wtorek, by wyrok 3,5 roku w zawieszeniu wobec Aleksieja Nawalnego , wydany w 2014 roku, zamienić na bezwzględne wykonanie kary, a więc pozbawienie wolności. Opozycjonista ma być osadzony w kolonii karnej o zwykłym reżimie na 2 lata i 8 miesięcy w związku z tym, że na poczet kary zaliczono mu 10 miesięcy spędzone w 2014 roku w areszcie domowym.

Do rosyjskiego rządu w sprawie uwolnienia Aleksieja Nawalnego zwrócili się światowi przywódcy.

Unia Europejska "ponawia swój apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Nawalnego"

Oświadczenie w tej sprawie w imieniu Unii Europejskiej wydał w środę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. "Unia Europejska konsekwentnie wzywa władze rosyjskie do przestrzegania ich krajowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie poszanowania i zapewnienia praw człowieka i równości wobec prawa, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego" – napisał.

Dodał, że Wspólnota "ponawia swój apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Nawalnego, a także wszystkich obywateli i dziennikarzy, którzy zostali zatrzymani za korzystanie z prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa". "Wydarzenia te potwierdzają ciągły negatywny wzorzec kurczenia się przestrzeni dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych głosów w Federacji Rosyjskiej" – głosi oświadczenie.

Dodano, że UE "powróci do tej kwestii na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych i omówi jej konsekwencje oraz możliwe dalsze działania". W dokumencie nie znalazła się wzmianka o ewentualnych sankcjach na Rosję pomimo tego, że ten temat pojawiał się w rozmowach między państwami członkowskimi w Brukseli.

Borrell udaje się w czwartek do Moskwy. Wizyta zakończy się 6 lutego. Będzie to pierwsza podróż szefa unijnej dyplomacji do Rosji od 2017 roku.