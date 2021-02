"Cios w praworządność", "przerażający cynizm", "całkowite lekceważenie rządów prawa i zobowiązań"

Wyrok skazujący Aleksieja Nawalnego na kolonię karną wywołał falę krytycznych wobec Kremla reakcji wśród światowych przywódców i najważniejszych europejskich polityków. Obok wezwań do uwolnienia opozycjonisty pojawiają się między innymi apele o nałożenie sankcji na Rosję. Kreml odpowiada na krytykę i radzi, by każdy "zajmował się własnymi problemami".

Moskiewski Sąd Miejski zastąpił we wtorek zawieszony wyrok dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem kolonii karnej na 3,5 roku. Nawalny w 2014 roku spędził 10 miesięcy w areszcie domowym, przez co w więzieniu spędzi 2 lata i 8 miesięcy. Prawnicy opozycjonisty zapowiedzieli odwołanie się od decyzji sądów. Zwolenników Nawalnego wezwali do protestów.