Aleksiej Nawalny kończy głodówkę

Nawalny, w momencie ogłaszania głodówki skarżył się na bóle kręgosłupa i niesprawność nogi. Sygnalizował, że w jednej z nich stracił czucie. Wcześniej informował, że zamiast leczeniu poddawany jest torturom w postaci braku snu z powodu "budzenia osiem razy w ciągu nocy". W tym tygodniu jego współpracownik Leonid Wołkow przekazał, że został on zbadany przez lekarzy w szpitalu we Włodzimierzu. Już wtedy lekarze naciskali, aby pilnie zakończył on strajk głodowy.