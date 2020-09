"A nuż się uda i będą ważne dowody". Tak odnaleziono ślady trucizny wykorzystanej do otrucia Nawalnego

Współpracownik rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, Gieorgij Ałburow, podał w czwartek szczegóły odnalezienia butelki, na której wykryto później ślady trującej substancji. Według mediów niemieckich butelkę przekazano do Niemiec samolotem ratunkowym.

Na kanale Nawalnego w YouTube w czwartek wieczorem Gieorgij Ałburow zapewnił, że współpracownicy Nawalnego nie sądzili, że w pokoju hotelowym, z którego zabrali rzeczy po informacji o zasłabnięciu polityka, znajdą coś istotnego. Zabrali to, co mogli "na wszelki wypadek, a nuż się uda i będą jakieś ważne dowody" - tłumaczył.

"Trzeba zachować wszystko, co można"

Ałburow był wśród współpracowników Nawalnego, którzy zostali w hotelu w Tomsku, gdy opozycjonista wsiadł do samolotu do Moskwy. Gdy tylko się oni dowiedzieli, że Nawalny stracił przytomność, uznali, że "trzeba zachować wszystko, co można" z przedmiotów, które znajdowały się w jego pokoju.