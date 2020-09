"Nie mówił ani słowa, tylko krzyczał". Decydujące dwie godziny w życiu Nawalnego

Aleksiej Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do berlińskiej kliniki Charite, gdzie został poddany szczegółowym badaniom. Władze Niemiec w środę poinformowały, że opozycjonista stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie" . Laboratorium Bundeswehry wykryło u Nawalnego zakazany środek bojowy z grupy nowiczok.

Przed lotem do Moskwy Nawalny nic nie je ani nie pije przez cały ranek, nie licząc herbaty, którą kupuje na lotnisku w Tomsku.

Jeden z pasażerów, który rozmawiał z BBC, twierdzi, że widział opozycjonistę z kubkiem gorącego napoju około godziny przed planowanym startem samolotu. Jak relacjonuje, Rosjanin uśmiechał się i żartował z przechodniami, którzy go rozpoznali.

W trakcie pierwszych 30 minut lotu Nawalny zaczyna czuć się źle. Stewardessy rozdają wodę pasażerom, ale opozycjonista odmawia. Niedługo potem udaje się do toalety.

Inny pasażer próbuje dostać się do toalety, ale jest zajęta. Od 20 minut w środku przebywa Nawalny. Za drzwiami zdążyła ustawić się kolejka.

Przez następną godzinę załoga i pomagająca jej pasażerka skupiają się na tym, by Nawalny pozostał przytomny do czasu, aż pilot będzie mógł wykonać awaryjne lądowanie.

"Nie mówił ani słowa, tylko krzyczał"

Na tyłach samolotu, tuż obok miejsca, gdzie leży Nawalny, siedzi prawnik Siergiej Nezhenets. - Zainteresowałem się tym, co się dzieje, kiedy stewardessa poprosiła o pomoc lekarza - mówi mężczyzna w rozmowie z BBC. Jak dodaje, kilka minut później "Aleksiej zaczął jęczeć i krzyczeć". - Wyraźnie cierpiał. Leżał na ziemi w części przeznaczonej dla personelu pokładowego. Nie mówił ani słowa, tylko krzyczał - relacjonuje pasażer.

Jak wyjaśnia mężczyzna w rozmowie z BBC, to właśnie wtedy do opozycjonisty podchodzi pielęgniarka. - Nie wiem, co robili, nie widziałem, ale słyszałem, że powtarzali "Aleksiej, pij, pij, Aleksiej, oddychaj! Kiedy jęczał, czuliśmy się lepiej, ponieważ przynajmniej wiedzieliśmy, że wciąż żyje - mówi prawnik.