Otrucie "traktowane jako użycie broni chemicznej". "Taki zarzut budzi poważne zaniepokojenie"

Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) oświadczyła w czwartek, że zatrucie jakiegokolwiek człowieka toksycznym środkiem atakującym układ nerwowy jest traktowane jako użycie zakazanej broni chemicznej. Odniosła się do próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego substancją z grupy nowiczoków.

Aleksiej Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom.

Otrucie Nawalnego "jest traktowane jako użycie broni chemicznej"

Nowiczok to ta sama substancja, której użyto w 2018 r. w Salisbury na południu Anglii przy próbie zabójstwa byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala i jego córki. Wielka Brytania wskazała później z nazwiska dwóch agentów GRU jako głównych podejrzanych w tej sprawie, co doprowadziło do największej fali wydaleń rosyjskich dyplomatów i szpiegów na Zachodzie od czasów zimnej wojny. Rosja zaprzeczała wielokrotnie, by miała cokolwiek wspólnego z próbą zabójstwa Skripala.