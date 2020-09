Na próbę otrucia Nawalnego "musimy odpowiedzieć w jedynym języku, jaki Putin rozumie"

Badające pobrane próbki od Nawalnego laboratorium Bundeswehry wykryło, że ma "jednoznaczny dowód" na to, iż Rosjanin został zatruty środkiem bojowym z grupy Nowiczok - poinformował w środę niemiecki rząd. Moskwa zaprzecza by miała coś wspólnego z próbą otrucia Nawalnego.

- Musi być europejska reakcja - oświadczył Roettgen na antenie Deutschlandfunk, spytany, czy prace nad Nord Stream 2 biegnącym po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec powinny zostać wstrzymane. - Musimy prowadzić twardą politykę, musimy odpowiedzieć w jedynym języku, jaki Putin rozumie - czyli handlu gazem - podkreślił polityk rządzącej CDU, jeden z kandydatów do objęcia urzędu szefa tej partii.

"Próba zabójstwa przez otrucie"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w środę, że lider antykremlowskiej opozycji stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie", której celem było uciszenie go. Oświadczyła, że potępia próbę otrucia Nawalnego. Merkel wyraziła również oczekiwanie, że Moskwa podejmie wysiłki mające na celu wyjaśnienie tego, co się stało. Kanclerz poinformowała, że Niemcy skonsultują się ze swymi sojusznikami w NATO, w jaki sposób na to odpowiedzieć, zwiększając - jak pisze Reuters - perspektywy nowych zachodnich sankcji na Rosję.

Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były ambasador Niemiec w USA Wolfgang Ischinger poparł wspólną odpowiedź UE i NATO wobec Rosji, zastrzegając, że mniej zdecydowane gesty, takie jak wydalenie dyplomatów, mogą nie wystarczyć. - Jeśli chcemy z naszymi partnerami wysłać do Moskwy jasny komunikat, to stosunki gospodarcze (z Rosją) muszą znaleźć się na porządku obrad, a to oznacza, że nie można pominąć projektu Nord Stream 2 - powiedział Ischinger. Dodał, że całkowity bojkot nie byłby dobrym posunięciem. - Nie możemy postawić muru między Zachodem a Rosją, to byłby krok za daleko, ale istnieje stanowisko kompromisowe, coś między gestami dyplomatycznymi a całkowitym bojkotem - wskazał.