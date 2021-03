Ekspertki ONZ wzywają "w trybie pilnym" do międzynarodowego śledztwa w sprawie Nawalnego

"Biorąc pod uwagę nieadekwatną reakcję władz krajowych, użycie zakazanej broni chemicznej oraz widoczny schemat prób selektywnej eliminacji, uważamy, że w trybie pilnym powinno być przeprowadzone międzynarodowe śledztwo w celu ustalenia faktów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących otrucia pana Nawalnego" – przekazały we wspólnym oświadczeniu ekspertki ONZ.

Callamard i Khan ujawniły również treść listu z 30 grudnia ub. r. do rosyjskich władz, w którym powiadomiły Moskwę, że przyglądają się sprawie otrucia. W liście napisano, że jeśli zarzuty się potwierdzą, rosyjscy urzędnicy mogą podlegać odpowiedzialności karnej "zarówno za udział w próbie zabójstwa lub jej zlecenie, jak i za niedopilnowanie, by podwładni nie angażowali się w te działania".

Aleksiej Nawalny otruty

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w Omsku 20 sierpnia zeszłego roku. W tym mieście awaryjnie wylądował samolot lecący z Tomska do Moskwy. Opozycjonista poczuł się źle na pokładzie maszyny, stracił przytomność. W szpitalu w Omsku został podłączony pod respirator i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. 22 sierpnia, na żądanie rodziny, krytyk Kremla został przetransportowany do Berlina.