"Dzień dobry. Czy to pański oddział brał udział w otruciu Aleksieja Nawalnego?"

Grupa dziennikarzy śledczych ujawniła tożsamość agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, którzy mieli śledzić Aleksieja Nawalnego w dniu próby jego otrucia. W trakcie dochodzenia dziennikarka CNN Clarissa Ward przyleciała do Moskwy, gdzie udała się do domu oficera rosyjskich służb Olega Tajakina, który według amerykańskiej stacji miał dowodzić jednostką odpowiedzialną za akcję przeciw opozycjoniście.

W wyniku śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez reporterów portalu śledczego Bellingcat, rosyjskiego portalu The Insider, amerykańskiego CNN oraz niemieckiego "Der Spiegel" ustalono tożsamość ekspertów do spraw broni chemicznej rosyjskiej służby FSB, którzy podążali za opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym w czasie jego podróży do Tomska, podczas której został otruty środkiem nowiczok.

Pierwsi trzej zidentyfikowani mężczyźni to dwaj lekarze Aleksiej Aleksandrow i Iwan Osipow oraz Władimir Panajew. CNN podał nazwiska kolejnych trzech agentów, którzy według stacji mieli brać udział w akcji przeciw Nawalnemu. Są to: Aleksiej Kriwoszczenkow, Michaił Szwets oraz Konstantin Kudrjawszew. Według amerykańskiego portalu bezpośrednim dowódcą grupy miał być Oleg Tajakin.

"Czy to pański oddział brał udział w otruciu Aleksieja Nawalnego?"

W czasie dochodzenia reporterka CNN Clarissa Ward udała się do Rosji, by przyjrzeć się z bliska działalności oddziału FSB. W Moskwie chciała porozmawiać z Olegiem Tajakinem.

- Dzień dobry, nazywam się Clarissa Ward, pracuję dla telewizji CNN. Chciałam zadać panu kilka pytań – powiedziała dziennikarka, która by porozmawiać z agentem, udała się do jego mieszkania. - Czy to pański oddział brał udział w otruciu Aleksieja Nawalnego? – zapytała. Na nagraniu widać, jak Tajakin w reakcji na pytanie chowa się do mieszkania, zamykając za sobą drzwi.