"Spór między Moskwą a Berlinem w sprawie Aleksieja Nawalnego zaostrza się". W tle "Pałac dla Putina"

"Wysłannik rządu skarżył się sekretarzowi stanu Miguelowi Bergerowi, że niemieckie władze umożliwiły Nawalnemu podróż do Drezna po leczeniu w berlińskiej (klinice) Charité w grudniu 2020 roku. Tam krytyk Kremla kręcił nagrania przed blokiem, w którym Putin mieszkał jako agent KGB w czasach NRD" - pisze w sobotę "Der Spiegel". Jak dodaje, "wysłannik Moskwy skrytykował także niemiecki rząd za udostępnienie Nawalemu archiwum akt Stasi, w którym przeglądał akta Putina".

"Pałac dla Putina"

Kreml zapewnił, że pałac nie należy do szefa państwa. Również sam Putin oświadczył, że nie jest jego właścicielem.

"Bezpodstawne zarzuty"

Po ataku na Nawalnego w Rosji 20 sierpnia został on przewieziony do Niemiec, gdzie był leczony w berlińskiej klinice Charité. Po wyjściu ze szpitala dochodził do zdrowia przez kilka tygodni w Niemczech.