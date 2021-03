"Mam prawo wezwać lekarza i dostać lekarstwa". Nawalny rozpoczyna strajk głodowy

Na koncie w mediach społecznościowych Aleksieja Nawalnego poinformowano, że rozpoczął on strajk głodowy w kolonii karnej. Wcześniej jego współpracownicy alarmowali, że opozycjonista w zakładzie miał doświadczać problemów ze zdrowiem, między innymi z nogami. Nawalny informował także o tym, że funkcjonariusze więzienni przerywają jego sen, co ocenił jako tortury.

"Co mam zrobić?"

"Kto leży na łóżku w stroju więziennym, łysy, w okularach i z Biblią w ręku? Ja. Z Biblią, bo to jedyna książka, którą mogłem dostać w ciągu trzech tygodni. A na łóżku - co jest superskandalicznym naruszeniem regulaminu - bo ogłosiłem głodówkę" - czytamy na Instagramie Nawalnego.

"Co mam zrobić? Mam prawo do zaproszenia lekarza i otrzymania lekarstw. Ale ani na jedno, ani na drugie uparcie mi nie pozwalają"

Stwierdził także, że więźniowie współpracujący z administracją więzienną naciskają na zwykłych więźniów, aby ci nie sprzątali przy jego łóżku. Zwykli więźniowie, jak wynika z relacji, przepraszają go i tłumaczą, że się boją, bo "to jest obwód włodzimierski i życie więźnia jest warte mniej niż paczka papierosów".

Nawalny żąda lekarza

"Ogłosiłem strajk głodowy, żądając przestrzegania prawa i dopuszczenia do mnie wybranego lekarza. Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami" - napisał dalej Nawalny w poście udostępnionym przez jego prawników.

Opozycjonista już wcześniej sygnalizował potrzebę konsultacji lekarskiej. Apelował także o zaprzestanie pozbawiania go snu przez strażników więziennych. Nawalny opisał wtedy, że jest budzony co godzinę. "Faktycznie jestem poddawany torturom poprzez pozbawianie snu" - napisał w piśmie skierowanym do szefa Federalnej Służby Więziennej Aleksandra Kałasznikowa.