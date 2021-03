"Bóle, które odczuwa Nawalny, mogą świadczyć o powikłaniach po próbie otrucia"

W apelu skierowanym do służb więziennych i do władz Rosji medycy oceniają, że Nawalnego powinni zbadać specjaliści, w tym lekarze szpitala Charite w Berlinie. Opozycjonista był tam leczony po próbie otrucia w sierpniu zeszłego roku.

Pozbawienie pomocy "torturą"

Jak podała agencja Reutera, do publicznej komisji zdrowia zwrócił się również sam Nawalny z prośbą o dostęp do zastrzyków przeciwbólowych. Po raz kolejny podkreślił też, że jego żądania spotkania z lekarzem są odrzucane i wciąż jest budzony co godzinę każdej nocy. Nawalny ma silne bóle kręgosłupa i problemy z prawą nogą. O kłopotach ze zdrowiem, które zaczęły się u opozycjonisty w areszcie i kolonii karnej, poinformowali najpierw jego współpracownicy. Adwokaci, którzy widzieli się z nim w czwartek, ostrzegli, że jego stan jest "nadzwyczaj niekorzystny".