Radziwinowicz o Nawalnym: był właściwie jedynym przeciwnikiem Putina, który się liczył

- Wiadomość jest wstrząsająca, ale trzeba się było spodziewać, że tak się stanie, bo przecież Putin, cała ta kremlowska władza bardzo się chciała pozbyć tego człowieka, którego się niezwykle bała i próbowała go zniszczyć wielokrotnie - komentował w TVN24 Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej", wieloletni korespondent polskich mediów w Rosji .

Radziwinowicz: Nawalny był jedynym przeciwnikiem Putina, który się liczył

Jak dodał, Nawalny walczył z rosyjską korupcją, obnażał "ogromne, niesamowite złodziejstwo na szczytach rosyjskiej władzy i obnażający różne paskudne postępki i uczynki Putina". - Był niezwykle poważnym przeciwnikiem, właściwie to jedynym przeciwnikiem Putina, który się liczył w rosyjskiej opozycji, nie bardzo umiejącej dotrzeć tak naprawdę do społeczeństwa - powiedział dziennikarz. Jak mówił, "Nawalny się wyróżniał niesamowicie, jak gwiazda pierwszej wielkości".

- On pokazał po prostu niesamowitą klasę, że właściwie z niczego, bez pieniędzy, bez jakiegoś wielkiego sztabu, bez dostępu do telewizji i innych popularnych mediów można zrobić naprawdę bardzo wiele - mówił o Nawalnym Radziwinowicz. Przypomniał jak Rosjanin ujawniał informacje o luksusach, w które opływały czołowe postacie Kremla.

"Putin w tym czarnym sercu mściwego człowieka już dawno skazał Nawalnego na unicestwienie"

Dziennikarz "Wyborczej" zwracał uwagę, że "Rosja od prawie ćwierć wieku to jest Putin". - Jak się uderza w porządki czy nieporządki panujące w tym kraju, to się prędzej czy później uderza w Putina. Zaczęło się od tropienia bardzo rozpowszechnionej w Rosji korupcji, którą przeżarty jest putinowski aparat. Początkowo nawet Putin to wykorzystywał, jakieś porządki robił u siebie, jak gdyby pod dyktando, które mu robił Nawalny, bo wskazywał ludzi - mówił Radziwinowicz.