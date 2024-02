Niezależny rosyjski portal: ciało Aleksieja Nawalnego jednak w kostnicy, są na nim siniaki

O śmierci Aleksieja Nawalnego służby kolonii karnej, w której odbywał wieloletni wyrok, poinformowały 16 lutego. Następnego dnia do miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji udali się matka i adwokat opozycjonisty. Usłyszeli, że ciała w kolonii karnej nie ma nie i że muszą jechać do oddalonego o 50 km miasta Salechard, dokąd miały zostać przewiezione zwłoki.

Służba więzienna poinformowała, że ciało Nawalnego znajduje się w kostnicy w Salechardzie. Kiedy matka i prawnik pojechali w to miejsce, okazało się, że kostnica jest zamknięta.

Policjanci przed drzwiami kostnicy

- Zwykle ciała zmarłych więźniów są dostarczane bezpośrednio do Biura Medycyny Sądowej przy ulicy Głazkowej, ale z jakiegoś powodu zabrano je (ciało Nawalnego - red.) do szpitala – powiedział dziennikarzom "Nowej Gaziety" pracownik miejscowego pogotowia. - Ciało zabrali do kostnicy, a przed jej drzwiami postawiono dwóch policjantów - dodał.