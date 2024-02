Chodorkowski: jeśli to prawda, odpowiedzialność za śmierć Nawalnego ponosi osobiście Putin

Jeżeli informacja o śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego jest prawdziwa, to niezależnie od formalnej przyczyny odpowiedzialność za to ponosi osobiście Władimir Putin - stwierdził rosyjski opozycjonista i były więzień polityczny Kremla Michaił Chodorkowski.

Chodorkowski: jeśli to prawda, odpowiedzialność ponosi osobiście Putin

