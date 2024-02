Biden "rozwścieczony" informacją o Nawalnym: to kolejny dowód na brutalność Putina

- To Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Powiedział, że nie jest zdziwiony, ale "rozwścieczony tą informacją".

Aleksiej Nawalny nie żyje - podała 16 lutego agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej kolonii karnej, gdzie przebywał opozycjonista i krytyk Kremla. Nawalny miał 47 lat. Został aresztowany w styczniu 2021 roku na lotnisku w Moskwie, gdy wrócił z Niemiec, gdzie leczył się po nieudanej próbie otrucia.

Do informacji o śmierci Nawalnego odniósł się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

- Podobnie jak wielu innych ludzi na świecie, jestem zarówno niezdziwiony, ale również rozwścieczony tą informacją na temat śmierci Aleksieja Nawalnego. On odważnie występował przeciwko korupcji, przemocy i wszystkiemu złemu, co czyni Putin. W odpowiedzi Putin go otruł, aresztował, postawił przed sądem za sfabrykowane przestępstwa, wysłał do więzienia, trzymał w izolacji - mówił Biden.

"Nawet w więzieniu był bardzo mocnym głosem, mówiącym o prawdzie"

- Nawet to go nie powstrzymało od nazywania po imieniu kłamstw Putina. Nawet w więzieniu był bardzo mocnym głosem, mówiącym o prawdzie. Po próbie zamordowania go w 2020 roku mógł bezpiecznie żyć za granicą, na wygnaniu, ale wrócił do Rosji, wiedząc, że prawdopodobnie zostanie zatrzymany i zabity. Dalej kontynuował swoją pracę. Wrócił, ponieważ głęboko wierzył w swój kraj, w Rosję - dodał.

- To Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina. Nie możemy dać się oszukać ani w Rosji, ani w Ameryce, ani nigdzie na świecie. Putin nie tylko atakuje obywateli innych państw, ale również powoduje straszne zbrodnie przeciwko swoim własnym obywatelom w Rosji i różnych miejscach świata - powiedział.

- Ludzie są dziś w żałobie po Nawalnym, ponieważ był wszystkim tym, czym nie jest Putin. Był odważny, oddany praworządności. Ta tragedia przypomina o tym, jak wysoka jest stawka - mówił prezydent USA.

