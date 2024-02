Wieliński: nie tylko Nawalny jest więźniem politycznym w tym strasznym wielkim łagrze, jakim jest Rosja i Białoruś

Więzień będący w pełnej mocy reżimu putinowskiego po prostu ginie. To jest egzekucja - powiedział zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński, komentując doniesienia o śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W tym kontekście zwracał uwagę na przebywającego w białoruskiej kolonii karnej Andrzeja Poczobuta.

Aleksiej Nawalny nie żyje - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej kolonii karnej, gdzie przebywał opozycjonista.

- Myślę, że teraz ktokolwiek ma jeszcze możliwość opuszczenia Rosji, to w tej chwili pakuje walizki i rusza do najbliższego lotniska, żeby wyjechać do Kazachstanu, Gruzji, Turcji, bo mamy po prostu bardzo niebezpieczny proces, także w sensie geopolitycznym. Rosja zamienia się w państwo totalitarne, takie, jakim jest Korea Północna - mówił w TVN24 zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński. Jak podkreślał, "to jest państwo, które będzie nieobliczalne".

Dziennikarz zwracał uwagę, że "to już nie jest morderstwo w białych rękawiczkach, że się komuś wleje truciznę do butelki z wodą mineralną, czy popsika nią klamkę w domu". - Tu więzień będący w pełnej mocy reżimu putinowskiego po prostu ginie. To jest egzekucja - powiedział.

Wieliński: nie można paktować z Putinem

Wieliński zwracał uwagę, że "Zachód przede wszystkim musi pozbyć się resztek złudzeń". - Mamy teraz znowu taki moment, że wojna w Ukrainie nuży Europejczyków, że chcielibyśmy pokoju. Słychać te głosy, głównie w krajach zachodnich, że trzeba się dogadać, że niech Ukraina może odda ten Ługańsk Rosji, to może będzie pokój. Nie, nie będzie pokoju. To jest państwo rządzone przez człowieka, który nigdy się nie zatrzyma. Jeżeli nawet zawrze jakiś kompromis, to za chwilę go przekreśli. Trzeba pozbyć się jakichkolwiek złudzeń - powtórzył.

Jak dodał, "nie można, broń Boże, z Putinem paktować". - Nie można powtarzać błędów ludzkości z lat 30-tych, kiedy paktowano z Hitlerem, kiedy było Monachium, kiedy oddano Czechosłowację, żeby Hitlera zaspokoić. Wiemy, czym się to skończyło. Musimy po prostu być mądrzejsi, niż byli przodkowie europejskich dyplomatów - zaznaczył.

"Bardzo się boję, że skoro skasowali Nawalnego w taki sposób, to co będzie z Andrzejem?"

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" przypomniał w kontekście śmierci Nawalnego o losie Andrzeja Poczobuta. - W Łagrze w Nowopołocku w Białorusi, która w sumie jest rosyjską gubernią, siedzi inny niezłomny człowiek, mój przyjaciel Andrzej Poczobut. I bardzo się boję, że skoro skasowali Nawalnego w taki sposób, to co będzie z Andrzejem? - zastanawiał się.

Jak podkreślał, "z Andrzejem też nie jest dobrze". - On też nie jest w dobrym stanie zdrowia. Dowiedziałem się niedawno, że władze białoruskie celowo pogarszają stan zdrowia Andrzeja, by wywierać presję na Unii Europejskiej w jego sprawie, by wytargować jakieś ustępstwa - mówił Wieliński.

- I nie tylko Nawalny jest więźniem politycznym w tym strasznym wielkim łagrze, jakim jest Rosja i Białoruś. Jest Władimir Kara-Murza, jest (Maryja) Kalesnikawa, jest (Aleś) Bialacki, jest (Siarhiej) Cichanouski, jest Poczobut, jest kilka tysięcy ludzi, którzy przynajmniej zasługują na nasze ciepłe myśli, że jesteśmy z nimi, że nie zapominamy, że nie damy się tutaj rosyjskiej propagandzie otumanić, że to NATO jest winne, że to Zachód jest winny, że oni są ostoją cywilizacji wartości. Guzik prawda. Jakich wartości? Widzimy po prostu gangsterskie rządy w stylu coraz bardziej stalinowskim - dodał dziennikarz.

