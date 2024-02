Blinken o śmierci Nawalnego: słabość i przegnicie w samym centrum systemu, który zbudował Putin

Biorąc pod uwagę długą i mroczną historię krzywdzenia przez władze rosyjskie swych oponentów, pojawiają się realne i oczywiste pytania o to, co się wydarzyło - powiedział na temat komunikatu o śmierci Aleksieja Nawalnego doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken stwierdził, że jeśli te doniesienia są prawdziwe, to unaoczniają one "słabość i przegnicie w samym centrum systemu, który zbudował Putin".

Aleksiej Nawalny nie żyje - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej kolonii karnej, gdzie przebywał opozycjonista.

"Pojawiają się realne i oczywiste pytania o to, co się wydarzyło"

Do sprawy śmierci Nawalnego odniósł się doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. - Jeśli to się potwierdzi, to będzie to straszna tragedia. Biorąc pod uwagę długą i mroczną historię krzywdzenia przez władze rosyjskie swych oponentów, pojawiają się realne i oczywiste pytania o to, co się wydarzyło - powiedział. Zastrzegł, że "do momentu, gdy będzie więcej wiadomo", powstrzymuje się od dalszych komentarzy.

Jake Sullivan Samuel Corum/Sipa USA / POOL

Szef dyplomacji amerykańskiej, Antony Blinken powiedział z kolei, że jeśli doniesienia o śmierci Nawalnego są prawdziwe, to unaoczniają one "słabość i przegnicie w samym centrum systemu, który zbudował Putin". - Rosja jest za to odpowiedzialna - podkreślił Blinken.

- Jeśli doniesienia te (o Nawalnym - red.) okażą się prawdziwe, to będziemy rozmawiać (na ten temat - red.) z wieloma innymi krajami - dodał Blinken.

Antony Blinkien ABIR SULTAN/PAP/EPA

Aleksiej Nawalny nie żyje

Jak podano w komunikacie o śmierci Nawalnego, opozycjonista miał "źle się poczuć" po spacerze w piątek i "niemal od razu stracił przytomność". "Na miejsce natychmiast przybył personel medyczny placówki, wezwano pogotowie. Przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Lekarze stwierdzili śmierć skazanego" - przekazano w komunikacie. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona - czytamy.

Aleksiej Nawalny VERA SAVINA/AFP/East News

Kreml przekazał, że nie posiada informacji o przyczynie śmierci opozycjonisty. Władimir Putin został poinformowany - podano. Według tych informacji Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej rozpoczął dochodzenie w sprawie śmierci Nawalnego.

Autorka/Autor:ks / prpb

Źródło: PAP