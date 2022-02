Kolejny proces Aleksieja Nawalnego

Jak mówiła w styczniu adwokat Olga Michałowa, opozycjoniście grozi wyrok do 10 lat więzienia.

Materiały połączonej sprawy karnej trafiły do sądu 3 lutego. Posiedzenie odbywa się na terenie kolonii karnej w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim, w której Nawalny od roku odbywa karę pozbawienia wolności.

Do procesu w poniedziałek na Twitterze odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano. "We wtorek rozpoczyna się kolejny proces przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu w jego kolonii karnej, niestety bez możliwości obserwacji. Unia Europejska nadal uważa oskarżenia za motywowane politycznie i wzywa do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia" - napisał.