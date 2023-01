Prokuratura: Alec Baldwin zostanie oskarżony o nieumyślne zabójstwo

Tragedia na planie filmu "Rust"

Kręcenie "Rust" miało zostać wznowione

Sytuacji Baldwina nie poprawił sierpniowy raport FBI, w którym stwierdzono, że trzymana przez niego broń nie wypaliłaby bez pociągnięcia za spust. Aktor wielokrotnie przekonywał, że broń wystrzeliła samoistnie, a on nie dotknął spustu. Zapewniał też, że nie miał pojęcia o tym, iż broń była naładowana. - Ktoś załadował ostrą amunicję do rewolweru, pocisk, którego w ogóle nie powinno tam być. Ktoś jest odpowiedzialny za to, co się stało, i nie wiem, kto to jest, ale wiem, że to nie ja - zaznaczał 64-letni obecnie aktor w grudniu 2021 roku w rozmowie z telewizją ABC.