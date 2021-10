Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę kamery. Przebieg zdarzeń na planie filmu "Rust"

Co stało się na planie filmu "Rust"?

Na wózku stojącym przed kościołem zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez umieściła trzy sztuki broni. Asystent reżysera Dave Halls wziął jedną z nich i krzyknął "zimna broń", co na planie filmowym zwykle odnosi się do broni, która nie jest naładowana. Halls wręczył ją Baldwinowi, który siedział w kościelnej ławie, zwrócony twarzą do kamery i ekipy filmowej. Aktor miał odegrać tzw. cross draw, czyli sposób wydobywania broni z kabury zawieszonej po przeciwnej stronie niż ręka, którą strzelec ma ją chwycić. Następnie miał skierować lufę w kierunku kamery.

Połączenie z numerem alarmowym

- Ci cholerni AD (prawdopodobnie asystenci reżysera - red.), darli się na mnie podczas lunchu (...). Ci skur**syni... Widziałeś, jak podszedł do mojego biurka i zaczął się na mnie wydzierać? To on powinien sprawdzić tę broń. On jest odpowiedzialny za to, co się stało - mówi na nagraniu wyraźnie zdenerwowana kobieta. Nie wiadomo, do kogo zwracała się, wypowiadając te słowa.