Alec Baldwin o tragedii na planie filmu "Rust": Nie wiem, kto zawinił. Wiem, że to nie ja

Amerykański aktor Alec Baldwin w rozmowie ze stacją ABC mówił o tragedii na planie filmu "Rust", gdy śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins. Pytany o to, czy czuje się winny, Baldwin zaprzeczył. - Gdybym czuł się odpowiedzialny, zabiłbym się - powiedział. Dodał, że nie wie kto zawinił, "ale wiem, że to nie ja".

Baldwin: Nie wiem, kto zawinił. Wiem, że to nie ja

W czwartek ABC wyemitowała 80-minutową rozmowę George'a Stephanopoulosa z 63-letnim aktorem. - Ktoś załadował ostrą amunicję do rewolweru pocisk, którego w ogóle nie powinno tam być. Ktoś jest odpowiedzialny za to, co się stało, i nie wiem, kto to jest, ale wiem, że to nie ja - stwierdził Baldwin. Jak mówił, nie miał powodu, aby podejrzewać, że wśród rekwizytów mogła się znaleźć ostra amunicja. - Nie wiem, co się stało na planie. Nie wiem, jak kula znalazła się w rewolwerze - przekonywał aktor.