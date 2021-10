CNN: skargi na asystenta reżysera filmu z Baldwinem, na planie którego zginęła operatorka

Na asystenta reżysera Dave'a Hallsa były składane skargi dotyczące niestosowania się do procedur bezpieczeństwa i jego zachowania na planie w czasie dwóch produkcji w 2019 roku – informuje CNN. Dziennikarze dotarli do relacji dwóch osób, które ściśle współpracowały z mężczyzną, który podał rekwizyt broni Alecowi Baldwinowi przed śmiertelnym wypadkiem na planie filmu "Rust".

Maggie Goll odpowiedzialna za przygotowywanie rekwizytów i licencjonowana pirotechnik powiedziała, że w czasie pracy nad serialem telewizyjnym "Into the Dark" dla amerykańskiej stacji Hulu w lutym i maju 2019 roku dochodziło do zdarzeń z udziałem Dave'a Hallsa – między innymi zaniedbywania organizacji spotkań dotyczących bezpieczeństwa, a także niezgłaszanie przez niego obecności broni palnej na planie.