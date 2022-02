Rodzina postrzelonej operatorki pozywa Aleca Baldwina

Rodzina operatorki Halyny Hutchins, która została śmiertelnie postrzelona przez Aleca Baldwina na planie zdjęciowym filmu "Rust", wniosła pozew przeciwko aktorowi i kilku innym osobom odpowiedzialnym za produkcję. Pozwanym zarzucają, że nie dochowali należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo na planie filmowym, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci.