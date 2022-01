Alec Baldwin oskarżany o zniesławienie rodziny poległego żołnierza. Chcą 25 milionów dolarów odszkodowania

Po tragedii, która wydarzyła się na planie filmu "Rust", Alec Baldwin mierzy się z kolejnym problemem. Rodzina tragicznie zmarłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej pozwała aktora o zniesławienie, domagając się 25 milionów dolarów odszkodowania. - To, co zrobił Baldwin nie powinno być akceptowane - powiedział Dennis Postiglione, prawnik rodziny, cytowany przez CNN.

Spór na linii Baldwin-McCollumowie

Po śmierci McColluma rodzina żołnierza uruchomiła zbiórkę pieniędzy na rzecz jego ciężarnej żony Jiennah i ich "nienarodzonej jeszcze córeczki". O zbiórce dowiedział się Alec Baldwin, który wysłał siostrze McColluma, Roice, czek opiewający na pięć tysięcy dolarów. Napisał, że to "hołd dla poległego żołnierza".

6 stycznia 2021 roku tysiące zwolenników ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa zgromadziło się przed Kapitolem, w proteście przeciwko zatwierdzeniu przez Kongres wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden. Doszło wówczas do zamieszek, część uczestników demonstracji wdarła się do budynku. Wydarzenia te wymusiły przerwanie obrad i ewakuację kongresmenów. W wyniku szturmu na Kapitolu śmierć poniosło 5 osób, a co najmniej 138 policjantów zostało rannych. Rok po ataku na siedzibę amerykańskiego parlamentaryzmu zarzuty w sprawie dostało 725 osób, a wyroki 71.