Albańska Partia Socjalistyczna (PSSh) wygrała niedzielne wybory parlamentarne. PSSh zdobyła 49 procent głosów i 74 miejsca w 140-osobowej izbie - ogłoszono po przeliczeniu 98 procent głosów - ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza. - To było najcięższe, najtrudniejsze i najpiękniejsze zwycięstwo partii socjalistycznej - powiedział we wtorek do zgromadzonego na placu Skanderbega w centrum Tirany tłumu swoich zwolenników sprawujący od ośmiu lat urząd premiera Albanii lider PSSh Edi Rama.

"Oczekujemy, że będą z determinacją kontynuować program reform"

Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła około 48 procent. Do głosowania uprawnionych było ponad 3,6 mln wyborców, mimo że sama Albania liczy 2,8 mln mieszkańców. To efekt dużej liczby Albańczyków mieszkających poza granicami kraju. Końcowe wyniki mają zostać podane jeszcze we wtorek. Nowy parlament zostanie zwołany we wrześniu.