Symboliczna ceremonia ślubna pary jednopłciowej w Albanii

Jak podaje agencja Reutera, w zeszłym roku został opublikowany raport Unii Europejskiej, z którego wynika, że 40 proc. albańskiej społeczności LGBTQ+ doświadczyło dyskryminacji. Tylko jedna piąta z tych przypadków została jednak zgłoszona na policję. Odczuły to również Alba Ahmetaj i Edlira Mara. 10 lutego siedziały z dziećmi w kawiarni w Tiranie, gdy Edlira dostała wiadomość na Facebooku, że zostanie zastrzelona, jeżeli ponownie pojawi się w tym miejscu. - Bałam się iść tą drogą przez wiele dni. Niebezpieczeństwo w mojej głowie jest wciąż obecne - powiedziała Mara cytowana przez Reutera. Kobiety, które w niedzielę wzięły symboliczny ślub, wystąpiły do sądu o uznanie ich za współrodziców swoich córek. Jeśli to się nie uda planują skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. "Nie przestaniemy walczyć" - zapowiedziała Mara, biologiczna matka dzieci. "Nasze córki zasługują na to, by mieć nas obie w oficjalnych dokumentach". ZOBACZ TEŻ: Nepal. Pierwszy w kraju ślub osób tej samej płci