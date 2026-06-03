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Świat

"Rewolucja flamingów" w Albanii, tysiące protestujących na ulicach. W tle zięć Trumpa

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Albania. Protest w Tiranie pod hasłem "Albania nie jest na sprzedaż"
Albania. Protest przeciwko kosztownej inwestycji na wybrzeżu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Armando Babani/Getty Images
Tysiące Albańczyków wyszły w ostatnich dniach na ulice, by protestować przeciwko budowie luksusowego kompleksu wypoczynkowego w cennym przyrodniczo regionie. Inwestycję planuje firma powiązana z zięciem Donalda Trumpa - zauważa Reuters.

We wtorek wieczorem tysiące osób wyszły na ulice stołecznej Tirany po tym, jak deweloperzy postawili wysokie ogrodzenia z drutu kolczastego w miejscowości Zvernec niedaleko Wlory. Protestujący nieśli ze sobą transparenty z hasłami: "Gdzie są nasze prawa?", "Nasza ziemia, nasza godność, nasze prawa" oraz flagi Albanii, Unii Europejskiej i Kosowa. Niektórzy demonstrujący mieli ze sobą nadmuchiwane flamingi plażowe.

Protestujący sprzeciwiają się inwestycji planowanej przez firmę powiązaną z zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem, na ekologicznie wrażliwej części wybrzeża Adriatyku - tłumaczy Reuters. Luksusowy ośrodek za 1,4 miliarda euro (niemal 6 miliardów złotych) jest zarządzany przez firmę inwestycyjną Kushnera, Affinity Partners i ma powstać na odcinku wybrzeża w pobliżu chronionego krajobrazu Vjosa-Narta - mokradła, na którym żyją flamingi, foki i żółwie morskie.

Premier: nie ma szans, że inwestycje ustaną

Choć inwestorzy zapewniają, że będą działać w sposób odpowiedzialny, ekolodzy obawiają się, że budowa wpłynie na kilkaset hektarów dziewiczych plaż. We wtorek wieczorem protestujący zebrali się przed biurem premiera Albanii Ediego Ramy. - Chcemy, by wstrzymano wszelkie prace budowlane i usunięto ciężkie maszyny z obszaru chronionego - mówił Joni Vorpsi, ekolog z organizacji PPNEA-BirdLife Albania. - Powstałoby tam nowe miasto z około 10 tysiącami pokoi, a ten dziki region zostałby całkowicie zniszczony - dodał.

Jednak premier nie zamierza ulegać żądaniom i zapewnia, że "nie ma absolutnie żadnych szans na to, że inwestycje ustaną", dopóki on jest premierem. Jak napisał w oświadczeniu, nie chce, by Albania "była postrzegana jako kraj, w którym inwestorzy spotykają się z wrogością".

Jednocześnie Rama zarzucił ochroniarzom zaangażowanym do pilnowania terenu, na którym ma powstać inwestycja, nieuzasadnione stosowanie przemocy wobec protestujących. Według świadka cytowanego przez agencję Reuters, w sobotę na miejscu planowanej inwestycji zebrało się kilkaset osób, które starły się z pracownikami ochrony. Niektórzy demonstranci zostali ranni, wśród nich miał być m.in. obywatel Grecji.

Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Źródło zdjęcia: Reuters

Rama podkreślił we wtorek, że wszelka wyrządzona krzywda "jest niedopuszczalna" i zapewnił, że władze w Tiranie zareagowały natychmiast po incydencie.

"Rewolucja flamingów" w Albanii

"Młodzi nazywają te protesty 'rewolucją flamingów'. Ponieważ flamingi wygrywają, gdy fruwają i walczą razem" - wyjaśniła we wpisie na Instagramie Małgorzata Rejmer, związana z Albanią pisarka i reportażystka, autorka książki "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii" (2018), za którą otrzymała Paszport "Polityki".

Albania. Protest w Tiranie pod hasłem "Albania nie jest na sprzedaż"
Albania. Protest w Tiranie pod hasłem "Albania nie jest na sprzedaż"
Źródło zdjęcia: Armando Babani/Getty Images

Pisząc o postulatach protestujących Rejmer zauważyła, że zależy im przede wszystkim na zablokowaniu inwestycji na terenie gminy Zvernec. "[Chcą - red.] skasowania przywilejów dla inwestorów strategicznych, cofnięcia zmian w ustawie o obszarze chronionym i ustawie o dziedzictwie kulturowym, wycofania tzw. Pakietu Górskiego (który umożliwia łatwą prywatyzację obszarów górskich i masową budowę obiektów na terenach chronionych)" - czytamy we wpisie opublikowanym w środę.

Pisarka dodała, że choć postulaty dotyczą turystyki, we wtorek "na ulicach wybrzmiewały przede wszystkim hasła 'Edi Rama odejdź' i 'Edi Rama zdrajcą narodu'".

Co planują inwestorzy

W rejonie laguny Zvernec oraz odciętego przez nią od wód Adriatyku jeziora Vjosa-Narta, które ma status obszaru chronionego, ma powstać kompleks luksusowych hoteli, osiedli mieszkaniowych i ekskluzywnych ośrodków turystycznych.

Zięć prezydenta USA ogłosił plany budowy kurortu w 2024 roku, w ramach szeroko zakrojonych inwestycji, obejmujących również dawną siedzibę dowództwa armii w stolicy Serbii, Belgradzie. W zeszłym roku Kushner zrezygnował z projektu w Serbii w wyniku protestów ulicznych. W Albanii kosztowna inwestycja obejmuje również wyspę Sazan na Adriatyku. Brytyjski "Guardian" opisywał ją w zeszłym roku jako "ostatni bastion dzikiej przyrody na Morzu Śródziemnym".

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Redagował AM

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Albaniaprotest
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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