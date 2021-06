"Zdradził swą misję jako prezydent". Parlament głosuje za impeachmentem

Albański parlament zagłosował w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu za impeachmentem prezydenta Ilira Mety. Rządzący socjaliści, zarzucając prezydentowi pogwałcenie konstytucji, twierdzą, że Meta ingerował w kampanię przed wyborami do parlamentu i tym samym przekroczył swoje kompetencje.

Stosunkiem głosów 104 do 7 przy 3 wstrzymujących się zdecydowano o wszczęciu procedury usunięcia z urzędu prezydenta Mety. Decyzję tę musi zatwierdzić albański Trybunał Konstytucyjny w ciągu trzech miesięcy.

Według raportu parlamentarnej komisji śledczej Meta miał naruszyć konstytucję swoim stronniczym podejściem do rządzących socjalistów podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 25 kwietnia. Socjaliści zdobyli wówczas 74 ze 140 miejsc w parlamencie. Jest to ich trzecia czteroletnia kadencja.

"Upokorzył konstytucję"

Uznano też, że Meta miał naruszyć 16 artykułów ustawy zasadniczej, a także podżegać do przemocy. - Ilir Meta zdradził swą misję jako prezydent Albanii, upokorzył konstytucję - powiedział przed głosowaniem premier Edi Rama.

Meta potępił prowadzone śledztwo i wszczętą procedurę impeachmentu, twierdząc, że są one nielegalne. Argumentował, że obecny, ustępujący parlament znajduje się w powyborczym okresie przejściowym i dlatego nie kwalifikuje się do prowadzenia działań śledczych wobec niego. Wybrany w kwietniu parlament formalnie rozpocznie urzędowanie dopiero we wrześniu.