Premier odepchnął dziennikarkę, która zadała niewygodne pytanie. "Nie mam za co przepraszać"

Niewygodne pytanie do premiera

Premier nie przeprosi dziennikarki

Mimo fali krytyki, jaka wylała się na premiera Albanii, ten nie widzi w swoim zachowaniu nic złego. We wpisie w serwisie X stwierdził, że wszystko jest widoczne na nagraniu i była to zwykła rozmowa z mediami, po której "przyjaźnie się pożegnał" i odszedł. "Nie mam za co przepraszać i odrzucam całą tę charakterystykę 'lidera, który okazał pogardę krytycznej prasie', co jest po prostu nieprawdą" - napisał. Podkreślił, że okazuje "wielu etycznym, a czasem i nieetycznym dziennikarzom swoją pełną dyspozycyjność", a "potępienie wyimaginowanej agresji byłoby brakiem szacunku dla prawdziwej agresji ze strony władzy wobec dziennikarek na całym świecie".