Siedziba albańskiego rządu obrzucona koktajlami Mołotowa. Protestujący chcą dymisji premiera

czytaj dalej

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, przyjechał do Aleppo, drugiego co do wielkości miasta w Syrii, niegdyś głównego centrum przemysłu i handlu w tym kraju, wstrząsanego od 2011 roku wojną domową, a niedawno skutkami trzęsienia ziemi.