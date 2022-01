Wykradli dane osobowe setek tysięcy osób. Albańskie władze aresztowały cztery osoby

Dwóch zatrzymanych mężczyzn to informatycy pracujący w państwowym urzędzie podatkowym. Dwóch kolejnych, którzy kupili dane, to pracownicy sektora prywatnego - wyjaśniła albańska prokuratura. - W czasie dochodzenia ustaliliśmy, że nie było to włamanie do naszego systemu informatycznego, ale pracownicy (urzędu - red.) zdołali wykraść dane w celu odsprzedania ich podmiotom prywatnym - powiedziała prokurator Elisabeta Imeraj w czasie konferencji prasowej w Tiranie.