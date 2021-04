Wjechał na plac i zagrażał mieszkańcom. Szokujące sceny w dniu wyborów

Niecodzienne sceny miały miejsce w niedzielę w stolicy Albanii Tiranie, w dniu wyborów parlamentarnych. Na główny plac miasta wjechał rozpędzony samochód, który zagrażał mieszkańcom. Ci stawili czoła kierowcy i unieszkodliwili go, nim pojawili się tam policjanci.

Sytuację na Placu Skanderbega w Tiranie zarejestrowały m.in. kamery stacji transmitujących niedzielę wyborczą w stolicy. Operatorzy nagrali moment, w którym kierowca uszkodzonego samochodu zaczyna wykonywać niebezpieczne manewry. Jak widać na nagraniach, część obserwujących próbowała go powstrzymać narażając życie.

Napięta sytuacja trwała dłuższy czas, ale została przerwana, gdy nagle - co również widać na nagraniach - do samochodu przez otwarte okno od strony kierowcy wskoczył rozpędzony młody mężczyzna. Ciosem powalił kierowcę. Wtedy samochód się zatrzymał. W mediach społecznościowych 21-latek został okrzyknięty bohaterem.

Sprzeczne wyniki

Według sondażu Noto dla telewizji RTV Ore, wybory powinna wygrać narodowo-konserwatywna Albańska Partia Demokratyczna (PDSh) Lulzima Bashy z 46 proc. głosów, podczas gdy rządząca od ośmiu lat Albańska Partia Socjalistyczna (PSSh) premiera Ediego Ramy miała uzyskać 43 proc. Z badania dla portalu Albanian Post i telewizji Top Channel wynika jednak, że to socjaliści zwyciężyli, stosunkiem głosów 47 proc. do 43,5 proc. Liczenie głosów może potrwać do wtorku.